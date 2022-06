Tiro a volo skeet: l’Italia è bronzo nel mixed team in Coppa del Mondo

Si chiude con il terzo posto nel mixed team l’avventura della squadra azzurra di skeet nella tappa di Coppa del Mondo di Baku.

Nella giornata interamente dedicata alla gara mista, prossimo evento olimpico a Parigi 2024, la qualità della sfida è stata molto alta, con la coppia formata dall’oro olimpico a Rio 2016, Gabriele Rossetti e Chiara Cainero, medaglia d’oro a Pechino 2008 che conquista il terzo gradino del podio.

I due azzurri si sono piazzati quinti nella classifica assoluta con l’ottimo punteggio di 145/150, aggiudicandosi l’accesso alla finale per la medaglia di bronzo. In finale, hanno continuato la loro marcia, superando con un tennistico 6-0 la coppia americana composta da Philip Russell Jungman e Caitlin Connor. Medaglia di bronzo condivisa con la coppia della Repubblica Ceca (Jakub Tomecek e Barbora Sumova) che, a sua volta, ha superato abbastanza agilmente la coppia del Kuwait formata da Abdullah Alrashidi ed Eman Al Shaama per 6-2. Oro per l’inarrestabile Vincent Hancock (tre ori in questa edizione di Coppa del Mondo per lui) che ha fatto coppia con Austen Jewell Smith: i due americani hanno superato, dopo aver dominato con un quasi perfetto 148/150 la fase di qualifica, con il risultato di 6-2 il duo tedesco (Tilo Schreier e Christine Wenzel).

Fuori allo shoot-off per il Bronze medal match il carabiniere di Capua Tammaro Cassandro e la rappresentante dell’Aeronautica Militare Martina Bartolomei, l’altra coppia messa in pedana dal Direttore Tecnico Andrea Benelli. I due azzurri hanno visto infrangersi, in uno spareggio a tre squadre contro Kuwait e Thailandia, il sogno finale con il punteggio di 143/150 (+5). Si conclude con una sola medaglia di bronzo la spedizione azzurra di skeet. (coni.it)

Prossimo appuntamento ai Giochi del Mediterraneo, in programma ad Oran (ALG) dal 25 giugno al 5 luglio. (foto Fitav)

