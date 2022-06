Tornano le Notti Bianche del Comune di Fiumicino: in arrivo il programma ufficiale

Fiumicino – “Si avvicinano le Notti Bianche del Comune di Fiumicino, un appuntamento molto atteso dai nostri cittadini, che ritorna dopo due lunghi anni di stop e difficoltà dovute alla pandemia. Si è svolta ieri, 06 giugno 2022, una capigruppo per esporre ai consiglieri comunali le iniziative che andranno a comporre a grandi linee gli eventi in programma per le tre serate di Fiumicino, Fregene e Passoscuro“. Lo dichiarano in una nota stampa la presidente del Consiglio Alessandra Vona, il capogruppo del Pd Stefano Calcaterra, il presidente della Commissione Attività produttive Fabio Zorzi, il presidente della Commissione Sport Ciro Sannino, la presidente della Commissione Urbanistica Barbara Bonanni, il capogruppo della Lista civica Zingaretti Angelo Petrillo, il capogruppo di Demos Maurizio Ferreri.

“In attesa del lancio ufficiale della manifestazione, – si legge nella nota – che avverrà nei prossimi giorni, teniamo a sottolineare l’importanza che vengano adesso riorganizzate le Notti Bianche nel nostro territorio. Al di là della capacità attrattiva di queste manifestazioni, che ricordiamo che nelle edizioni più partecipate hanno coinvolto oltre 70 mila persone, sono anche un’occasione di ripartenza e di rilancio delle attività di ristorazione, delle strutture ricettive, delle associazioni culturali e sportive del territorio che ogni volta si mettono a disposizione della cittadinanza, per offrire intrattenimento, divertimento, sport, degustazioni e quant’altro. Il Comune di Fiumicino vuole ritornare alla normalità, le Notti Bianche sono e saranno l’occasione giusta per ripartire alla grande”.

