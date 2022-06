Vincoli a Isola Sacra, figli e figliastri: la “nuova” mappa delle aree allagabili lascia perplessi i residenti

Fiumicino – È stato pubblicato nel Bur Lazio (n. 48 del 7 giugno 2022) l’avviso concernente il Decreto Segretariale n. 46/2022 che riguarda le ridefinizione e riclassificazione delle aree allagabili nella zona di Isola Sacra, nel Comune di Fiumicino, a seguito di aggiornamenti del quadro conoscitivo.

E’ quanto si apprende dal Comitato spontaneo Isola Sacra, che spiega le “non novità”: “Niente di cui non eravamo già a conoscenza. Vengono ridefinite le zone allagabili di Isola Sacra dopo le osservazioni fatte dai cittadini. Ma a cosa sono servite queste inutili perdite di tempo? Il Comitato tecnico dell’Autorità aveva già deciso questa cartografia nel luglio 2021, definendo le aree allagabili e classificando l’intera zona di Isola Sacra in R3. Non solo: astutamente, sono stati definiti i Comparti edificatori denominati C3B a rischio R3/R4, così che nessun comparto di Isola Sacra potrà presentare un piano volumetrico e successivamente i pareri propedeutici ai vari Enti, a meno che non si proceda con una conferenza dei servizi asincrona, come già fatto per altri comparti e per gli impianti sportivi”.

Clicca qui per leggere l’avviso pubblicato sul Bur

“Ci chiediamo come Direttivo del Comitato Spontaneo Isola Sacra: a cosa sono servite le osservazioni inviate all’Ente da cittadini, imprese, proprietari, comitati ed associazioni? Nulla perché sono state tutte giudicate non ammissibili. Ci chiediamo, altresì, come mai in altre zone, vedi Pesce Luna e Parco Leonardo, semplici osservazioni, fatte però da illustri Ingegneri idraulici, siano state accettate in toto dall’Autorità?”, gli interrogativi del residenti.

“Dal 2015 – proseguono dal Comitato – anno dell’apposizione del vincolo ad oggi, l’Amministrazione ha prima fatto ricorso al Tribunale delle Acque perdendolo (l’avevamo previsto) e successivamente nel 2018 uno studio idraulico che è stato presentato alla cittadinanza nel maggio 2019 alla presenza di Consorzio di Bonifica, Regione Lazio e Autorità di Distretto. In quell’occasione tutti furono concordi nell’affermare che lo studio idraulico era ben fatto e che sarebbe stato approvato da tutti in breve tempo. Risultato? Tutta Isola Sacra a rischio R3 ed R4. Ora, aldilà dei soldi pubblici spesi senza nessun risultato, ci domandiamo ancora: a cosa è servita tutta questa perdita di tempo da parte di Amministrazione e cittadini?”.

I residenti dell’area si stanno quindi interrogando su cosa si potrà fare con una classifica in R3: “Si potranno definire e ultimare le pratiche di condono? Si potranno fare degli ampliamenti sulle costruzioni esistenti? Si potrà costruire sui terreni denominati B4A, visto che il Piano è approvato? I Comparti denominati C3 potranno iniziare l’iter burocratico di approvazione presso gli Enti?“. Sono domande, precisano dal Comitato spontaneo Isola Sacra, “a cui non possiamo rispondere, poiché che spettano all’Amministrazione comunale. Come Comitato possiamo solo rispondere ai cittadini che il 16 giugno scade la prima rata dell’Imu“.

“Tornando invece al rischio esondazione, declassificato lo scorso anno dall’Ente dopo il collaudo dell’argine, ci chiediamo come sia possibile che, dopo aver costruito un’opera idraulica costata oltre 3 milioni di euro, lasciare l’intero territorio di Isola Sacra con un rischio minimo R2. Ci chiediamo anche come sia possibile lasciare la zona del vecchio faro in R2 (cosa che balza agli occhi di tutti), in un luogo dove dove verranno costruite le infrastrutture del nascituro Porto Crocieristico della Royal Carebbean, mentre l’area di Passo della Sentinella rimane in R4. Che sia stata inventata da questi scienziati ‘l’acqua intelligente’?”, concludono.

