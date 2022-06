Animali domestici, a Civitavecchia un incontro su come comportarsi con cani e gatti

Civitavecchia – I Delegati alla Tutela animali del Comune di Civitavecchia, Lucia Bonomo e Luca Taricone, e Il sindaco Ernesto Tedesco invitano la cittadinanza a partecipare all’incontro che si terrà presso il Parco della Resistenza, alle 18 del 9 giugno prossimo, su “I giusti comportamenti da tenere con i nostri amici a 4 zampe”. Ne parleranno guardie ecozoofile, associazioni animaliste e referenti delle Colonie feline. Durante la manifestazione, grazie all’associazione “Emergenze pelose”, i nostri amici a quattro zampe potranno essere sottoposti al test per la Leishmaniosi.

Ma gli appuntamenti non finiscono qui: sabato 11 e domenica 12 giugno ci sarà infatti il “3° weekend del microchip”, in ricordo di Luigi Peris. Presso la sede civitavecchiese della Guardia Ecozoofila nazionale, in via Tarquinia 30, verranno microchippati gratuitamente gli animali portati da residenti dei Comuni di Civitavecchia, Allumiere, Tolfa e Santa Marinella, previa prenotazione all’indirizzo emergenze.pelose@libero.it.

