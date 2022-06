Covid, a Fiumicino una media di 20 contagi al giorno: sono 303 i positivi accertati

Fiumicino – “Secondo l’ultimo report della Asl Roma 3, ad oggi il totale delle persone positive al Covid-19 sul nostro territorio è pari a 303”. Lo fa sapere, in una nota, il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino. “Rispetto all’ultimo aggiornamento dato, contiamo 100 nuovi casi (una media di 20 al giorno) e 68 guarigioni – spiega Montino – con un’età media di 47 anni”. “Le località maggiormente interessate sono Isola Sacra e Fiumicino che, insieme, hanno il 70% dei casi totali, Parco Leonardo con il 7%, Aranova e Torrimpietra entrambe con il 4% di casi” conclude il sindaco.

