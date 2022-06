Dolomiti Extreme Trail da record: oltre 1500 concorrenti, da 51 paesi

Numeri da record per la nona edizione di Dolomiti Extreme Trail, evento che si svolgerà dal 10 al 12 giugno sui sentieri della Val di Zoldo (Belluno).

I partecipanti alla manifestazione, infatti, hanno superato quota 1500, con 51 nazioni e cinque continenti rappresentati. Mai così tanti a correre tra Pelmo e Civetta, Moiazza e San Sebastiano, nel cuore delle Dolomiti Unesco Patrimonio dell’Umanità. Cinque i tracciati proposti: 103 chilometri (7.150 metri di dislivello positivo e altrettanti di dislivello negativo); 73 chilometri, con 5.500 metri di dislivello; 53 chilometri (3.800 metri di dislivello); 23 chilometri (1.000 metri di dislivello); 11 chilometri e 700 metri di dislivello. Il via alla 103 K verrà dato alle 22.00 di venerdì 10 giugno, la partenza della 73 K alla mezzanotte e quella della 55 K alle 5 di sabato 11. La 23 K e la 11 K si svolgeranno nella mattinata di domenica 12. Sempre nella mattinata di domenica si svolgerà la Mini Dxt, iniziativa dedicata ai più piccoli e alle famiglie. La partenza e l’arrivo sono previste a Forno di Zoldo per tutte le gare.

La manifestazione è stata presentata nella mattinata di martedì 7 giugno a Palazzo Piloni, sede dell’Amministrazione provinciale di Belluno. «Realtà come Dolomiti Extreme Trail rappresentano una grande ricchezza per il territorio» ha sottolineato il presidente della Provincia di Belluno, Roberto Padrin, intervenuto insieme al sindaco di Val di Zoldo, Camillo De Pellegrin. «I grandi eventi sportivi sono un formidabile veicolo promozionale per la nostra montagna che, attraverso queste manifestazioni non solo si fa conoscere ma anche si mantiene viva e dinamica, creando occasioni di sviluppo per le comunità locali».

«Dopo la ripartenza dello scorso anno, ci siamo messi al lavoro per proporre una manifestazione ancora più interessante, grazie al supporto di tantissimi volontari, oltre duecento, delle amministrazioni e di tanti sponsor» hanno affermato Paolo Franchi e Corrado De Rocco, coordinatori dello staff organizzativo. «Un primo motivo di soddisfazione lo abbiamo già. il record di partecipazione. Per noi si tratta di numeri importanti che contribuiscono non solo a rendere importante Dxt ma a supportare l’economia della valle: sono infatti molti gli stranieri che si fermano nelle nostre strutture per più giorni».

Come già nel 2021, Dolomiti Extreme Trail sarà inclusiva: al via ci saranno alcuni atleti paralimpici, tra i quali Moreno Pesce, l’atleta veneziano che nel giugno dello scorso anno si cimentò sul tracciato di 11 chilometri e che, insieme allo staff di Dxt e all’agenzia di comunicazione Gruppo Matches, sta lavorando a un progetto per la realizzazione di alcuni sentieri, in Val di Zoldo, percorribili da atleti con disabilità, anche con le carrozzine. «Da due anni, come agenzia, affianchiamo la DXT, sono molto soddisfatto dell’immagine che stiamo creando della prestigiosa gara, che ci ha permesso di fatto di portare nuove grandi aziende ad esser partner di questa fantastica iniziativa sportiva di Trail nella Val di Zoldo, manifestazione che ha una risonanza mondiale con un importantissimo ritorno mediatico di promozione sportivo e turistico-commerciale», afferma Andrea Cicini Ceo & founder della Gruppo Matches.

Novità importante di questo 2022, l’ingresso nella famiglia Dxt di diversi nuovi partner: Loacker, Cisalfa, Rock Experience, Asics, Theragun ed Enervit.

«Siamo contenti di supportare questo evento che negli anni è diventato uno dei più apprezzati e affascinanti nel panorama dei trail» così Paolo Calabresi, Enervit Marketing Director Sport&Fitness Division. «Enervit non poteva mancare in questo mondo, dove è richiesto un grande impegno in termini di sforzo fisico, ma anche mentale per pianificare e gestire le varie fasi della gara. Da sempre lavoriamo con e per gli atleti, di ogni livello, dai professionisti agli amatori, sviluppando prodotti innovativi e strategie nutrizionali che consentono di affrontare e concludere l’impegno agonistico nel migliore dei modi. Anche per questo motivo da quest’anno supportiamo e collaboriamo con Franco Collé, un vero campione di questa specialità».

Non è mancato alla presentazione di Dolomiti Extreme Trail 2022 il saluto del presidente del Coni Veneto, Dino Ponchio. «Un caro benvenuto in Veneto, e in particolare nelle nostre meravigliose Dolomiti, a tutti i partecipanti alla Dxt e ai loro accompagnatori» ha affermato il numero uno dello sport veneto. «Cari atleti, ammiro il vostro coraggio e impegno, che definire “estremo” è poco, nell’affrontare questa importante competizione ma come sempre vorrei far arrivare il mio plauso e il mio grazie a tutto lo staff organizzatore dell’evento. Persone che credono profondamente nei valori sportivi e nella valorizzazione del territorio anche grazie al trail, che contribuiscono con il loro operato a far conoscere la meravigliosa montagna veneta, e a sviluppare un turismo sportivo che ha sempre più grossa importanza nell’economia dei territori».

Per tutti i dettagli: www.dolomitiextremetrail.com.

