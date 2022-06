Giro di Colombia: ciclista vince la terza tappa e investe la moglie

Vince la terza tappa del Giro di Colombia e investe la moglie. Luis Carlos Chia, leader della Vuelta, si impone nella frazione condizionata dalla pioggia.

Vince allo sprint sull’asfalto bagnato e nel caos dopo il traguardo investe la moglie, Claudia Roncancio, che tentava di fotografare il consorte. Per la donna, travolta, 4 punti di sutura al volto e qualche giorno in osservazione in ospedale. (Adnkronos)

