Golden Gala, Tortu: “Sarà una grande emozione correre i 200 metri”

Roma – “Sarà un grande emozione correre contro i miei compagni di staffetta. Il Golden Gala è la gara internazionale più importante del panorama italiano e il clima dell’Olimpico è sempre straordinario”.

Filippo Tortu è impaziente di affrontare nel meeting romano Fausto Desalu e Lorenzo Patta (sui 200 metri), che con lui e Marcell Jacobs hanno vinto l’oro olimpico nella 4X100 a Tokyo. “Mi emoziona sempre l’ingresso in pista con tutto quel calore e quel tifo. Sono convinto che sarà una bellissima gara” è il pronostico del velocista azzurro. (Ansa).

(foto@Colombo/Fidal)

