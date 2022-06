Il Museo del Sax di Maccarese vince il bando regionale per i luoghi della cultura 2021

Fiumicino – “Il Museo del Sax di Maccarese è risultato tra i 16 vincitori del bando della Regione Lazio per la valorizzazione dei luoghi della Cultura e delle dimore storiche del Lazio 2021. Questa mattina, 08 giugno 2022, presso il museo MAXXI di Roma, i vincitori sono stati premiati dal Ministro della Cultura Dario Franceschini e dal Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti”. A dichiararlo, in una nota stampa, è il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Le mie congratulazioni – prosegue il Sindaco – e quelle di tutta l’Amministrazione comunale vanno al maestro Attilio Berni, direttore del Museo del Sax, e a tutta la sua squadra. Hanno saputo raggiungere questo importante risultato, grazie all’l’insonorizzazione della sala museale e al restauro di alcuni importanti e rari strumenti musicali, oltre che alla passione e all’impegno quotidiano che mettono nell’organizzazione di eventi, visite e appuntamenti legati alla storia della musica”.

