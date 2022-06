Il Questore di Latina visita i Commissariati di Fondi e Gaeta

Il Questore di Latina nella mattinata di ieri ha visitato i Commissariati di Fondi e Gaeta, dove ha incontrato le poliziotte e i poliziotti che quotidianamente sono impegnati per garantire legalità e sicurezza in quei territori.

Il Questore ha voluto testimoniare la propria vicinanza e l’apprezzamento per i lusinghieri risultati conseguiti, esortando a proseguire tutti insieme su questa strada, allo scopo di sottrarre sempre più spazi alla criminalità.

