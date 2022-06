Incidente ad Acilia, scontro auto-pulmino: quattro anziani in codice rosso

Ostia – Otto feriti, di cui quattro in gravi condizioni. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina ad

Acilia. Sul posto i vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, un’autovettura e un pulmino si sono tamponate e quest’ultimo si è ribaltato da un lato. Arrivati sul posto, il pronto intervento dei Vigili del Fuoco, con l’aiuto di cesoie e divaricatore, ha consentito l’estrazione di quattro persone anziane che sono state affidate alle cure del 118 e trasportate in codice rosso ai pronto soccorso più vicini. Altre quattro persone sono rimaste ferite.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ostia e del X Municipio, clicca su questo link