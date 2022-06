La stella di Allyson Felix per l’ultima volta al Golden Gala: “Mi godo il momento”

Roma – Sarà l’ultima volta al Golden Gala per Allyson Felix: “Quest’anno finora ogni gara è stata speciale – racconta la statunitense – un’esperienza molto diversa da quelle che ho vissuto prima. È strano, perché le vedo da un’altra prospettiva, ma certamente proverò a fare del mio meglio. Sono grata a tutte le persone che mi hanno supportato e cerco di godermi il momento. Farò i Trials a fine giugno, ma non ho ancora deciso su quale distanza. Ed è molto probabile che questa sia la mia ultima gara in Diamond League”.

Nei 200 ha un primato stagionale di 22.40 mentre domenica si è espressa in un promettente 50.71 sui 400 al meeting polacco di Chorzow. Poi torna sul proprio impegno per i diritti delle mamme-atlete, che ha iniziato a portare avanti dopo la maternità: “Tante donne prima di me hanno spianato la strada. Anche se sto per concludere la carriera in pista, per me non cambierà niente e continuerò a battermi per l’eguaglianza, nello sport e su tutti i fronti”. E a Roma torna sempre volentieri: “Adoro il cibo italiano, amo la pasta cacio e pepe, potrei venirci solo per quello!”.

(foto@GoldenGala/Facebook)

