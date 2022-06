Lotta alla mafia: l’appello ai candidati Sindaco di Sabaudia, San Felice Circeo, Gaeta, Ventotene e Ponza

Roma – “Riteniamo utile e doveroso, in ossequio a quella legalità a cui quanti si candidano a gestire la cosa pubblica dovrebbero ispirarsi, fornire un contributo agli amministratori che vogliano con onestà gestire un ente locale e creare un argine alla presenza in loco di ‘sodalizi criminali autoctoni e ben strutturati, nonché di proiezioni di organizzazioni calabresi, campane e siciliane’ che da anni, come denunciato dalla DIA, nella sua ultima relazione semestrale, concludono affari sul territorio”. Così, in una breve nota, l’Associazione Caponnetto lancia un appello a tutti i candidati sindaco del territorio pontino, chiedendo loro “che ci leggono per conoscenza, di aderire al nostro appello”.

