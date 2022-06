Presentazione del progetto “Natura inclusiva”, Farmacisti in aiuto: “Un onore premiare i bambini”

Fiumicino – Genitori contenti e bambini entusiasti: questo il grande risultato raggiunto dal progetto “Natura inclusiva”, un’iniziativa ideata e condotta dall’Associazione Programma Natura APS, finanziata da Farmacisti in Aiuto Onlus e patrocinata dalla Città di Fiumicino, le cui attività didattiche svolte sono state presentate ieri, 6 giugno 2022, presso la Casa della Partecipazione di Maccarese. Presenti, tra gli altri, anche il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca e l’assessore alla scuola Paolo Calicchio.

Obiettivo del progetto, che si è tenuto nella scuola primaria e dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo di Maccarese, era il coinvolgimento in prima persona dei giovani studenti e studentesse per una maggiore interazione e conoscenza della natura: “Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti – dichiara Tullio Dariol, presidente di Farmacisti in aiuto – e dell’ampia partecipazione che abbiamo visto alla presentazione degli stessi. Un onore consegnare gli attestati a tutte le classi che hanno partecipato attivamente al progetto e premiare con delle targhe commemorative la coordinatrice Maria Pia Cedrini e la dirigente scolastica Dott.ssa Anna Santaniello. Un ringraziamento speciale va anche al Dott. Riccardo Di Giuseppe, direttore scientifico e divulgatore del progetto. Senza di loro questo progetto non sarebbe potuto diventare realtà”.

“Sensibilizzare i bambini al rispetto della natura, oggi più che mai, diventa fondamentale – sottolinea il Presidente – e vederli impegnarsi in questo progetto è stata una grande soddisfazione. In virtù dei risultati raggiunti, insieme agli altri organizzatori, abbiamo deciso che molto probabilmente l’anno prossimo rivedremo il progetto, con l’auspicio che aderiscano anche tutti gli altri istituti comprensivi di Fiumicino”.

Farmacisti in Aiuto ricorda che tutte le donazioni, anche piccole, che ci vengono fatte possono essere detratte o dedotte dalla dichiarazione dei redditi, ottenendo così un risparmio fiscale che riduce notevolmente l’importo donato.

Per avere ulteriori informazioni, contribuire o sostenere in altro modo i nostri progetti, vi invitiamo a visitare il nostro sito www.farmacistiinaiuto.it, la nostra pagina Facebook /FarmacistiinaiutoOnlus , la nostra pagina sul quotidiano online “Il Faro”, a contattarci via mail segreteria@farmacistiinaiuto.org oppure contattare la nostra segreteria al 346-4360567

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link