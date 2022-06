Rischio incendi a Fiumicino, Feola (FdI): “Preservare la pineta di Pesce Luna e le aree verdi del territorio”

Fiumicino – “Dopo gli incendi scoppiati in queste settimane, l’ultimo nella giornata di ieri a Parco Leonardo, nel nostro territorio è necessario monitorare costantemente le aree verdi e cercare di sorvegliare le aree critiche, affinché non si torni a delle situazioni fuori controllo”. A dichiararlo in una nota stampa, è il presidente del circolo territoriale Fratelli d’Italia – Patria e Libertà 4 aprile 1992 Roberto Feola.

“Non possiamo permetterci nuove situazioni di pericolo – prosegue Feola – dati gli avvenimenti passati, basti pensare all’incendio della pineta in via del Pesce Luna che distrusse una grande parte di area verde mettendo in pericolo anche i residenti del quartiere. Il nostro è un territorio vasto, ricco di vegetazione e spazi verdi, ma anche di piccole aree (canneti e piccoli rovi) più e più volte segnalate all’amministrazione cittadina per far scattare una politica di salvaguardia e preservarle in modo che non ci si possa ritrovare in delle situazioni pericolose già vissute in questi anni.

“Auspico – ha concluso l’esponente di Fratelli d’Italia – che l’amministrazione si prenda le proprie responsabilità ed attui un ancor più fitto metodo di sorveglianza e salvaguardia del territorio”.

