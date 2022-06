Roma, all’Auditorium la presentazione del libro della giornalista Valeria Fatone

Roma – Anche il matrimonio può diventare un lavoro a tempo pieno. Ma con un pizzico d’ironia – e di filosofia – non c’è ostacolo che non possa essere superato insieme.

Ne è convinta la giornalista Valeria Fatone, autrice del romanzo “Il matrimonio, un lavoro come un altro”.

Il libro, edito dalla casa editrice Albatros, sarà presentato oggi, mercoledì 8 giugno, alla libreria “Notebook” dell’Auditorium Parco della Musica, in via Pietro de Coubertin 10, a partire dalle ore 18.

Il libro

Il romanzo racconta la relazione appassionata fra una giovane donna in carriera e un professionista, sposato, di vent’anni più grande di lei.

La storia è un pretesto per compiere un viaggio nei rapporti sentimentali di oggi e scandagliare con ironia, grazie alla voce di un’amica filosofa, la realtà del matrimonio e delle avventure extraconiugali, viste da una prospettiva del tutto originale.

Le conversazioni fra le due ragazze ricordano i celebri dialoghi di Platone e inducono a riflettere e liberare la mente dai condizionamenti sociali e religiosi che influenzano i nostri comportamenti.

La figura dell’amante viene riabilitata al punto di disegnarne un elogio tra le pagine del libro che, spiritoso quanto audace, reclama il diritto delle donne alla libertà sessuale, oggi solo apparente. E nel vortice ci sono lui, lei e il matrimonio. Che può sembrare un vero e proprio lavoro.

L’autrice

Valeria Fatone è giornalista professionista, inviata, scrittrice, autrice. Dopo la laurea in Lettere Moderne all’Università degli Studi di Milano e il praticantato alla International Spectrum Radio di Londra, si trasferisce a Roma, dove inizia a collaborare al quotidiano Il Tempo.

Scriverà anche sulle pagine di Libero e Affari e Finanza di Repubblica. Un percorso lavorativo che l’ha portata più volte in Europa e negli Stati Uniti per seguire congressi e visite di personaggi di spicco all’estero.

Nel 2010 inizia la sua carriera televisiva come autrice e conduttrice del format Obiettivo Salute – andato in onda in chiaro su Yes Tv, Roma Uno e Canale Italia – fino ad approdare nel 2016 alla conduzione di interviste per Magazine7, un programma in onda su La7 e alla collaborazione con la casa di produzione Time.

