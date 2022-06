Ostia – Grande attesa allo skatepark The Spot di Ostia per la seconda e ultima tappa del Campionato Italiano di skateboard specialità Park.

L’11 e il 12 giugno ci sarà da divertirsi ed emozionarsi, tra musica e acrobazie. The Spot, che ha da poco festeggiato il suo primo anno di attività, torna così ad ospitare i migliori atleti italiani. IL primo giorno sarà dedicato alle qualificazioni, durante il secondo invece andranno in scena le finali di tutte le categorie.

Lo skateboard è davvero uno sport per tutti. Si partirà infatti dalle sfide tra i bambini di età compresa tra gli otto i tredici anni per finire con i master over 35. “Poter ospitare una competizione così importante – spiega William Zanchelli di The Spot – ci rende molto orgogliosi. È una bella possibilità per far vedere ai tanti appassionati che ogni giorno vengono a trovarci fin dove si può arrivare con impegno e allenamento”. Ma il messaggio che Zanchelli vuole mandare con forza è anche e soprattutto sociale. “The Spot sorge in un quadrante difficile della città – sottolinea – ed eventi di questa caratura ci aiutano a far crescere il quartiere, del resto è questo il grande obiettivo che ci siamo prefissati fin dal primo giorno di attività”.

