Tennis, Zverev operato alla caviglia destra: “E’ il mio percorso, lo accetto”

Alexander Zverev è stato operato per la rottura dei legamenti della caviglia destra dopo la sua dolorosa uscita dalle semifinali del Roland-Garros.

Il tedesco, numero tre del mondo, si era infortunato nella partita contro Rafael Nadal la scorsa settimana, lasciando il campo con le stampelle.

Zverev, 25 anni, non ha detto quando tornerà in campo, ma dovrebbe saltare Wimbledon, che inizierà il 27 giugno.

“Abbiamo tutti il nostro percorso nella vita. Questo fa parte del mio”, ha scritto ai suoi 1,8 milioni di follower su Instagram, insieme a una foto di lui che salutava da un letto d’ospedale. “La prossima settimana raggiungerò il massimo della carriera da numero due del mondo, ma questa mattina ho dovuto sottopormi a un intervento chirurgico. Dopo un ulteriore esame in Germania, abbiamo ricevuto conferma che i tre legamenti laterali della mia caviglia destra si sono strappati – ha spiegato – Per tornare alla competizione il più rapidamente possibile, per garantire la corretta guarigione di tutti i legamenti e per ritrovare la stabilità totale della caviglia, l’intervento chirurgico è stata la scelta migliore”. (Ansa).

(foto@Atp-FinalsTorino-Facebook)

