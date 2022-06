Ventotene al voto, Adinolfi: “Escludere le liste prive di parità di genere”

Ventotene – Mario Adinolfi, presidente nazionale del Popolo della Famiglia (PdF) e candidato sindaco a Ventotene, reagisce così alla pubblicazione del manifesto ufficiale del comune con tutti i candidati di tutte le liste: “Abbiamo a Ventotene noi del PdF l’aspirante sindaco più giovane, l’aspirante consigliere più giovane e la più anziana, il maggior numero di donne in lista. A proposito: 2 liste nostre avversarie sono prive di parità di genere che per la Corte Costituzionale (sentenza 62/2022 del 25 gennaio scorso) vale pure nei comuni piccoli e infatti al comune di Casape, sempre nel Lazio, una lista senza donne è stata cassata. Oggi parte il nostro ricorso urgente al TAR per escludere dal voto le 2 liste ventotenesi a strabordante presenza maschile. Non è possibile che solo il Popolo della Famiglia rispetti scrupolosamente le regole elettorali e agli altri sia consentito tranquillamente di infrangerle”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ventotene

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ventotene, clicca su questo link