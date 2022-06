Aranova. “Raddoppiare l’area giochi di via Siliqua”: la mozione di Vona, Nardozi e Calcaterra

Fiumicino – “Abbiamo chiesto al Sindaco e alla Giunta con una mozione di realizzare il raddoppio dell’area destinata al parco giochi di via Siliqua ad Aranova. Le nostre località, infatti, compresa Aranova, crescono a velocità costante: ogni anno il Comune aumenta la propria popolazione di 1100 nuovi cittadini, per lo più giovani famiglie con bambini. Per questo riteniamo necessario e utile ingrandire l’area giochi di via Siliqua, già molto frequentata, e di farlo nell’area attigua”. Lo fanno sapere la Presidente del Consiglio Alessandra Vona e i consiglieri Stefano Calcaterra e Giampaolo Nardozi, firmatari della mozione.

