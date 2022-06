Ardea al voto, per i disabili attivo il servizio bus per recarsi al seggio: come prenotare

Ardea – “In vista delle elezioni amministrative e del referendum di domenica 12 giugno, il Comune di Ardea ha attivato il trasporto casa-seggio-casa per i cittadini disabili e con difficoltà motorie. Per poter prenotare il bus è necessario contattare la ditta al numero 348.4607328” Lo comunica in una nota stampa assessore Alessandro Possidoni.

