Bandiera Verde, le spiagge di Terracina si confermano a misura di bambino

Terracina – Anche nel 2022 assegnata la Bandiera Verde dei Pediatri alle spiagge di Terracina. Sindaco Tintari e consigliere Barboni: “Risultato ottenuto con l’impegno di tanti. Bello sapere che i bambini siano a proprio agio sulle nostre spiagge”.

Per il quarto anno consecutivo le spiagge di Terracina ottengono la Bandiera Verde dei Pediatri, riconoscimento che premia gli arenili adatti ai bambini. “È motivo di grande soddisfazione per la nostra città e – dice il Primo cittadino – per gli operatori del settore il cui impegno in questo senso è sempre più mirato. È molto bello sapere che i più piccoli e le loro famiglie possano sentirsi a proprio agio sulle nostre spiagge. Ringrazio il consigliere comunale Maurizia Barboni, pediatra e nonna, che da anni segue con passione e impegno tutte le azioni da porre in essere per ottenere questo importante e gradito riconoscimento”

Il consigliere Maurizia Barboni esprime: “Felicità per un risultato che non rappresenta semplicemente un obiettivo amministrativo, ma regala la consapevolezza di una città che sa muoversi nella direzione giusta e quando i beneficiari sono i bambini e le famiglie la soddisfazione è ancora maggiore. Continuiamo a lavorare per raggiungere questi e altri obiettivi che possano rendere Terracina una città sempre più a misura di bambini”.

