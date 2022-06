Beach volley: da domani i Mondiali in svolgimento a Roma

Roma – Prenderà il via domani la rassegna iridata di beach volley in programma al Foro Italico fino al 19 giugno. Nove le coppie italiane in gara che cercheranno di farsi strada nel lungo e tortuoso percorso al termine del quale saranno ben 192 i match giocati. Roma e il Parco del Foro Italico, dunque, dopo undici anni tornano a ospitare i Campionati del Mondo per un’edizione che si preannuncia spettacolare e avvincente dal punto di vista tecnico.

Tre i match in programma alle ore 9 che decreteranno l’inizio dei Campionati del Mondo: Brouwer/ Meeuwsen (NED)-Abicha/El Gharouti (EGY) campo 3 tabellone maschile; Heidrich/Vergé-Dépré (SUI) – Ishii/Mizoe (JPN) campo centrale tabellone femminile; Kravcenoka/ Graudina (LAT) – Zeroual/Mahassine (MOR) campo 2 tabellone femminile.

La prima formazione italiana a scendere in campo è quella composta dalle giovani Valentina Calì e Margherita Tega contro le statunitensi Flint/Cheng alle ore 15 sul campo centrale.

Tv e Streaming – Tutte le partite del Mondiale sono visibili sulla piattaforma di streaming a pagamento Volleyball World TV – www.welcome.volleyballworld.tv

La cartella stampa è scaricabile qui: https://www.federvolley.it/2022-0

Il programma di gare degli italiani di domani 10 giugno

ore 15 Pool E: Cali/Tega (ITA) – Flint/Cheng (USA) (donne)

ore 17 Pool L: Scampoli/Bianchin (ITA) – Makokha/Khadambi (KEN) (donne) DIRETTA RAI SPORT

ore 18 Pool F: Menegatti/Gottardi (ITA) – Kolinske/Hughes (USA) (donne) DIFFERITA RAI SPORT ORE 19.30

ore 19 Pool A: Carambula/Rossi (ITA) – Jawo/Jarra (GAM) (uomini) DIFFERITA RAI SPORT ORE 24

ore 20 Pool B: Lupo/Ranghieri (ITA) – Schachter/Dearing (CAN) (uomini)

ore 21 Pool I: V. Orsi Toth/R. Orsi Toth (ITA) – Taiana Lima Hegeile (donne)

La formula

Le 48 coppie partecipanti (per ciascun tabellone, femminile e maschile) saranno distribuite in 12 pool. Le prime due classificate di ciascuna pool (24 squadre) e le migliori 4 coppie classificatesi terze (totale 28 coppie quindi) avanzeranno alla fase a eliminazione diretta (sedicesimi di finale).

Le rimanenti 8 squadre classificatesi terze nelle loro rispettive pool disputeranno i quattro incontri valevoli come lucky losers completando così il tabellone a eliminazione diretta con le 32 squadre ancora in gara (sedicesimi di finale).

L’intera rassegna iridata prevederà 216 incontri durante i 10 giorni di gara. Delle 48 coppie partecipanti – sempre per ciascun tabellone, femminile e maschile – 25 sono state determinate dalla FIVB entry points (compresi i 2 posti garantiti all’Italia in qualità di Paese Ospitante). Alle 5 Confederazioni Mondiali sono stati assegnati 4 posti (intesi come coppie, squadre) ciascuna per un totale di 20 formazioni. Le restanti 3 squadre sono state determinate dall’assegnazione delle wild card

Biglietteria

E’ on line la biglietteria per la rassegna iridata. Gli appassionati potranno acquistare i biglietti sulla piattaforma Ticketone disponibile QUI

Il calendario delle azzurre – Fase preliminare

10/06

ore 15 Pool E: Cali/Tega (ITA) – Flint/Cheng (USA)

ore 17 Pool L: Scampoli/Bianchin (ITA) – Makokha/Khadambi (KEN)

ore 18 Pool F: Menegatti/Gottardi (ITA) – Kolinske/Hughes (USA)

ore 21 Pool I: V. Orsi Toth/R. Orsi Toth (ITA) – Taiana Lima Hegeile (BRA)

11/06

ore 16 Pool E: Cali/Tega (ITA) – Bukovec/Brandie (CAN)

ore 19 Pool F: Menegatti/Gottardi (ITA) – Carro/Lobato (ESP)

12/06

ore 11 Pool I: V. Orsi Toth/R. Orsi Toth (ITA) – Muller/Tillman (GER)

ore 12 Pool L: Scampoli/Bianchin (ITA) – Wojtasik/Kociolek (POL)

ore 21 Pool E: Cali/Tega (ITA) – Bobner/Verge/Depre (SUI)

ore 22 Pool F: Menegatti/Gottardi (ITA) – Ariana/Karelys (ECU)

13/06

ore 19 Pool I: V. Orsi Toth/R. Orsi Toth (ITA) – Worapeerach Ayakorn/Naraphornrapat (THA)

ore 21 Pool L: Scampoli/Bianchin (ITA) – Borger/Sude (GER)

Il calendario degli azzurri – Fase preliminare

10/06

ore 19 Pool A: Carambula/Rossi (ITA) – Jawo/Jarra (GAM)

ore 20 Pool B: Lupo/Ranghieri (ITA) – Schachter/Dearing (CAN)

11/06

ore 17 Pool I: Windisch/Dal Corso (ITA) – M. Grimalt/E. Grimalt (CHI)

ore 18 Pool K: Nicolai/Cottafava (ITA) – Murray/Rivas (COL)

ore 20 Pool H: Benzi/Bonifazi (ITA) – Mol/Sorum (NOR)

ore 21 Pool A: Carambula/Rossi (ITA) – N. Capogrosso/T. Capogrosso (ARG)

ore 22 Pool B: Lupo/Ranghieri (ITA) – Akan/Essilfie (GHA)

12/06

ore 17 Pool I: Windisch/Dal Corso (ITA) – Seidl/Waller (AUT)

ore 18 Pool H: Benzi/Bonifazi (ITA) – Aravena/Droguett (CHI)

ore 20 Pool K: Nicolai/Cottafava (ITA) – Surin/Banlue (THA)

13/06

ore 10 Pool H: Benzi/Bonifazi (ITA) – Luini/Penninga (NED)

ore 11 Pool I: Windisch/Dal Corso (ITA) – Kantor/Rudol (POL)

ore 12 Pool B: Lupo/Ranghieri (ITA) – Bryl/Losiak (POL)

ore 16 Pool A: Carambula/Rossi (ITA) – Bruno Schimdt/Saymon (BRA)

ore 22 Pool K: Nicolai/Cottafava (ITA) – Ahman/Hellvig (SWE)

(federvolley.it)(foto@FederazioneItalianaPallavolo-Facebook)

