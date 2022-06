Fiumicino – Ferro e bicicletta: questi i punti cardine del grande progetto di mobilità sostenibile che il Comune di Fiumicino intende mettere in atto per le piste ciclabili del territorio, con l’obiettivo di collegare tutte quelle già presenti sulla costa laziale e di realizzarne delle nuove. Di questo progetto più ampio fa parte l’inaugurazione del nuovo tratto di pista ciclabile su viale della Pineta, a Fregene, che si è tenuta oggi, 09 giugno 2022, alla presenza, tra gli altri, del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, del sindaco di Fiumicino Esterino Montino, del vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, dell’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia, del consigliere regionale Emiliano Minnucci, degli assessori e dei consiglieri del Comune di Fiumicino.

Questo nuovo tratto di ciclabile, lungo due chilometri, si va ad aggiungere alla già esistente rete di piste ciclabili presenti sul territorio di Fiumicino: “Abbiamo ben 37 chilometri di percorsi ciclopedonali che attraversano i luoghi più belli del nostro territorio – ha dichiarato il sindaco Montino -. Ma il lavoro non è finito, c’è ancora tanto da fare”.

“Il tratto, realizzato con materiali ecocompatibili, in viale della Pineta a Fregene – aggiunge – collega il lungomare con viale di Porto, lambendo la pineta monumentale ‘Federico Fellini’. Sarà, dunque, bellissimo pedalare e passeggiare ammirando gli scorci più belli di questa località”.

Quello di oggi non è un punto di arrivo, ma un tassello importante per la ramificazione delle piste ciclabili di Fiumicino: “Il prossimo passaggio – ha spiegato il Sindaco – sarà portare la pista ciclabile, che adesso termina dove si trova il vecchio cancello di Fregene, fino alla stazione di Maccarese che, passando per la zona 1 della Riserva naturale, presenta aspetti particolarmente delicati. In questo modo si potrà arrivare in bici in treno e raggiungere il nostro mare in pochi minuti. Nelle prossime settimane partirà anche l’ultimo tratto della pista sulla sponda del fiume Tevere, passando per Parco Leonardo fino a Fiera di Roma e che poi si collegherà con la Capitale, insieme al tratto che collegherà Focene e Fregene”.

“Ringrazio il presidente Zingaretti per la presenza, per il sostegno che la Regione dà sempre alla realizzazione di questi progetti di mobilità sostenibile – conclude Montino – e per avere riconosciuto che Fiumicino è il comune più virtuoso del Lazio per quanto riguarda la rete di piste ciclabili”.

“Questo nuovo tratto di ciclabile – ha sottolineato l’assessore Caroccia – parte dalla pista che abbiamo realizzato sul lungomare di Fregene e raggiunge l’incrocio tra viale di Porto e viale della Pineta. I lavori sono durati 8 mesi, per un costo totale di 280mila euro e tutti i materiali utilizzati sono eco-compatibili. Abbiamo, inoltre, realizzato la segnaletica verticale e orizzontale necessaria ed un dosso per l’attraversamento in sicurezza della strada si per le bici, che per i pedoni. Nel tratto che lambisce la Pineta di Fregene la recinzione è stata indietreggiata così da permettere il passaggio della pista senza interruzioni”.

“Le piste ciclabili del nostro Comune – ha aggiunto il vicesindaco Di Genesio Pagliuca – sono molto frequentate ogni giorno da turisti, ciclisti, sportivi e famiglie. Con questo nuovo tassello si arricchisce ulteriormente la nostra rete ciclabile. Siamo convinti che siano una grande attrattiva per il turismo locale e non solo e che contribuiscano ad incentivare le persone a spostarsi in bicicletta, con un notevole risparmio economico e una tutela dell’ambiente”.

Un’ambiziosa ciclo-mare: da Roma alla spiaggia, per poi raggiungere il Nord e il Sud del Lazio

Promuovere la mobilità sostenibile alla scoperta delle bellezze del Lazio: il progetto di cucitura di tutte le piste ciclabili della costa laziale può diventare realtà grazie agli investimenti concreti da parte della Regione Lazio. “Entro la fine dell’estate – ha commentato Zingaretti – auspichiamo di realizzare una cosa unica al mondo: permettere di partire dal Colosseo ed arrivare fino al mare, per poi scegliere se andare verso sud fino a Minturno o verso nord fino a Pescia Romana, a Montalto di Castro. Con questo progetto, per cui abbiamo stanziato delle risorse affinché per i comuni coinvolti sia un’opera rivoluzionaria, intendiamo far riscoprire il piacere del viaggio come facevano i viandanti di una volta: godendosi il tragitto e non pensando solo al punto di arrivo.

“L’obiettivo – ha concluso il Presidente – è quello di creare una nuova economia legata alla bicicletta, che porterà turismo e lavoro sui nostri territori, in nome della salvaguardia dell’ambiente. E’ un traguardo che si può raggiungere e posso dire che ci siamo quasi”.

Barriera soffolta e illuminazione di via Agropoli

Oltre la pista ciclabile, sono molti gli interventi che il Comune di Fiumicino ha in cantiere per Fregene: “Su Fregene – ha spiegato Montino – adesso stiamo ultimando l’illuminazione di via Acropoli, ma abbiamo fatto anche diversi interventi sull’asfalto, per la viabilità e la sistemazione delle aiuole del verde della parte a mare lungo la pista ciclabile, che hanno completamente cambiato il paesaggio”.

“Ma le azioni continueranno – aggiunge – tra settembre e ottobre, anche qui grazie a Zingaretti che mi ha nominato soggetto attuatore, realizzeremo la soffolta di Fregene, cioè quella barriera sommersa che faremo di circa 1 chilometro, davanti a quei 10 stabilimenti balneari che sono sottoposti ormai ad un’aggressione continua delle mareggiate. Abbiamo messo in atto tutte le procedure grazie al finanziamento regionale di 3 milioni di euro e appena la stagione balneare inizia a diminuire, cominceremo il cantiere, che sarà abbastanza importante dove passeranno grandi camion”.

