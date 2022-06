Golden Gala, Bellò nella storia: negli 800 l’Italia è sotto i 2 minuti dopo 12 anni

Roma – L’azzurra Elena Bellò riporta l’Italia sotto i due minuti negli 800 dopo 12 anni. Straordinario terzo posto negli 800 con 1:58.97 al Golden Gala di atletica leggera. L’oro olimpico Athing Mu (Usa) alla migliore prestazione mondiale 2022: 1:57.01

Bellò diventa la terza italiana di sempre dopo Dorio e Cusma: “Questo tempo vale tantissimo, lo aspettavo da un anno. Finalmente è arrivato. Ero consapevole di valerlo, ma volevo dimostrarlo”. (Fonte@Fidal)

(foto@Colombo/Fidal)

