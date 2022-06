Il Papa striglia i preti: “Basta pizzi e merletti a Messa: aggiornatevi nella ‘moda’ liturgica”

Città del Vaticano – Una vera e propria “lezione” di ars celebrandi è arrivata da Papa Francesco ai sacerdoti e vescovi di Sicilia, ricevuti questa mattina in udienza nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico, in Vaticano. Il Pontefice si è infatti detto preoccupato dell’attuazione della riforma del Concilio Vaticano II: “La pietà popolare è una grande ricchezza e dobbiamo custodirla, accompagnarla affinché non si perda”, afferma Bergoglio, sottolineando che essa va anche “educata”.

E invita tutti a rileggere quello che Paolo VI, oggi santo, diceva sulla pietà popolare: “liberarla da ogni gesto superstizioso e prendere la sostanza che ha dentro”. E a braccio domanda: “Ma la liturgia, come va? E lì io non so, perché non vado a Messa in Sicilia e non so come predicano i preti siciliani, se predicano come è stato suggerito nella Evangelii gaudium o se predicano in modo tale che la gente esce a fare una sigaretta e poi torna…”.

Qualcuno, tra i sacerdoti presenti azzarda una risata, mentre il Pontefice continua il “rimprovero”: “Quelle prediche in cui si parla di tutto e di niente. Tenete conto che dopo otto minuti l’attenzione cala, e la gente vuole sostanza. Un pensiero, un sentimento e un’immagine, e quello se lo porta per tutta la settimana”.

Poi, sempre a braccio, il monito sull’abbigliamento liturgico: “Io non vado a Messa lì, ma ho visto delle fotografie. Parlo chiaro. Ma carissimi, ancora i merletti, le monete…, ma dove siamo? Sessant’anni dopo il Concilio! Un po’ di aggiornamento anche nell’arte liturgica, nella ‘moda’ liturgica! Sì, a volte portare qualche merletto della nonna va, ma a volte. È per fare un omaggio alla nonna, no? Avete capito?. È bello fare omaggio alla nonna, ma è meglio celebrare la madre, la santa madre Chiesa, e come la madre Chiesa vuole essere celebrata”. “E che la insularità non impedisca la vera riforma liturgica che il Concilio ha mandato avanti. E non rimanere quietisti”, conclude prima di impartire la benedizione.

