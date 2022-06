Montalto di Castro al voto: Petronio chiude la campagna elettorale il 10 giugno

Montalto di astro – “Per questa chiusura di campagna elettorale il Gruppo Montalto e Pescia nel Cuore ha organizzato per venerdì 10 presso l’Oasi bar, via Giulio Cesare, un saluto a tutti i cittadini, illustrando nuovamente i punti salienti del programma e presentando la squadra che sarà chiamata a sostenerlo. L’occasione sarà un momento di convivialità e confronto come è da sempre nelle nostre abitudini. Durante la serata sarà possibile trascorrere dei momenti musicali che accompagneranno l’incontro e i saluti. Saremo lieti di vedervi numerosi sostenendoci in questo importante percorso. Sarà una svolta per Montalto e Pescia Romana!”. Lo annuncia, in una nota, il candidato Gianni Petronio.

