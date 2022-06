Pericolo cinghiali sulla via Colombo, il Wwf: “Abbassiamo il limite di velocità”

Ostia – “La convivenza tra l’uomo e gli animali selvatici è spesso un tema delicato ma sempre possibile. Serve riflettere e avere la volontà di trovare soluzioni praticabili. Nei giorni scorsi sono stati investiti a Roma due cinghiali sulla strada laterale della Colombo. Il rischio è stato altissimo per l’automobilista, che si è scontrato con ben due animali”.

Inizia così una nota diffusa dal Wwf Litorale Laziale, che spiega: “Queste situazioni dovrebbero essere assolutamente evitate. E’ fondamentale portare la velocità massima nelle laterali della Colombo a 30 chilometri orari, a 50 chilometri orari nelle corsie centrali e dotare i bordi delle strade adiacenti Castel Fusano (e delle aree verdi in generale adiacenti a strade di intenso traffico) di segnaletica di pericolo investimento fauna ogni 100 metri, ben visibili soprattutto agli incroci. Pensiamo in particolare a via della Villa di Plinio, alla via Litoranea, via del Lido di Castel Porziano”.

“Entrambe le azioni – continuano dal Wwf – sono assolutamente praticabili con costi contenuti. Attualmente a bordo della Colombo mancano indicazioni riguardo il pericolo di fauna selvatica e la segnaletica sui limiti di velocità è assolutamente carente e contraddittoria. Accanto alle indicazioni servirebbero anche alcuni autovelox che inducano al rispetto dei limiti di velocità su indicati”.

“Per questo – dicono – chiediamo all’Assessore all’Ambiente del Comune di Roma, quale ente gestore della Riserva Litorale Romano, di farsi carico delle suddette azioni per prevenire questo tipo di incidenti. Proteggiamo le persone e proteggiamo gli animali“.

“A novembre 2021 – raccontano – avevamo segnalato alla autorità competenti lo spargimento di mais ai bordi della Colombo. Tale azione, presumibile opera di bracconieri, è assolutamente deleteria poiché attira gli animali ai bordi delle strade. Per questo, inoltre, sollecitiamo un controllo più assiduo del territorio. A differenza di altri luoghi, dove i cinghiali, introdotti a scopi venatori, sono di provenienza ungherese, il cinghiale presente a Castel Fusano è la varietà italica originaria, oramai rara, proveniente dall’adiacente tenuta di Castel Porziano, meno prolifica e di dimensioni ridotte”.

“Il cinghiale – ricordano dal Wwf – svolge un importante ruolo ecologico nell’azione di rimescolamento del terreno mentre va alla ricerca di cibo. Ara e arieggia il terreno e interrando i semi, favorisce l’aumento della biodiversità. Inoltre contribuisce in modo significativo alla diffusione dei semi che si raccolgono nella sua pelliccia”.

Il Faro online –Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ostia e del X Municipio, clicca su questo link