Referendum ed elezioni del 12 giugno: orari dei seggi e i documenti che servono per votare

Roma – Italiani chiamati al voto per eleggere sindaci e esprimersi sui cinque quesiti referendari della giustizia (leggi qui). Nella giornata di domenica 12 giugno i seggi saranno aperti dalle 7 alle 23. Per poter esercitare il proprio diritto di voto è necessario portare con sé la tessera elettorale (rilasciata dal Comune, contiene 18 spazi. Se fossero tutti pieni, è necessario rinnovarla presso l’ufficio elettorale del Comune di residenza). L’ufficio elettorale resterà comunque aperto dalle ore 9 alle ore 18 nei due giorni antecedenti la data della consultazione e, nel giorno della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto.

Oltre alla tessera elettorale occorre presentare un documento di identità come la carta d’identità o un altro documento d’identificazione munito di fotografia, rilasciato dalla pubblica amministrazione. Si può votare anche presentando una tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare, o una tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia. Se l’elettore non ha con sé un documento idoneo, può comunque votare se riconosciuto da uno dei membri del seggio che conosce personalmente l’elettore e ne attesta l’identità, da un altro elettore del Comune, noto al seggio e provvisto di documento di riconoscimento.

Ogni elettore potrà votare nel proprio seggio, indicato sulla tessera elettorale personale. Non è richiesto il green pass per accedere ai seggi. La carta di identità, anche se scaduta, è valida per l’identificazione dell’elettore e dell’elettrice al seggio. È valida anche la ricevuta rilasciata dall’ufficio Anagrafe al momento del rinnovo, in attesa della CI elettronica inviata dal Ministero. Possono votare per i referendum popolari tutti gli elettori che alla data di domenica 12 giugno abbiano compiuto i 18 anni.

