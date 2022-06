Salute e benessere nella città, Vezzali: “Sosteniamo lo sport”

“L’obiettivo di rigenerare le città, intese non solo come contenitore ma come insieme di soggetti e spazio vitale della comunità, si persegue principalmente attraverso il benessere della popolazione che va raggiunto anche con la pratica sportiva.

Per questo lo sport, insieme a salute e ambiente, devono diventare temi centrali delle politiche nazionali, regionali e cittadine durante tutto l’anno”.

E’ un passaggio dell’intervento del sottosegretario Valentina Vezzali alla presentazione – presso la Sala Presidenza Anci – della Giornata nazionale per la salute e il benessere nella città “Rigenera in salute la tua città”, che si celebrerà il 2 luglio.

“Il mio impegno come Sottosegretario è quello di incentivare alla pratica sportiva dotando le città e le realtà locali di strutture adeguate, non solo attraverso la creazione di nuovi impianti, ma anche soprattutto attraverso la rigenerazione di quelli già esistenti – ha aggiunto, tra l’altro, Vezzali – Con la collaborazione del Dipartimento per lo sport e di Sport e salute, stiamo attuando una serie di progetti volti proprio a sostenere la pratica sportiva e i luoghi ove questa viene svolta.

Il progetto, da me definito ‘Sport di Tutti’, è finalizzato a ciò. Nel 2022, in totale, verranno messi a disposizione oltre 1,2 miliardi di euro per lo sviluppo e l’innovazione del settore sportivo”. Il Sottosegretario ha ricordato che “‘Sport di Tutti’ parte da una attenta osservazione del territorio. Il 36% della popolazione italiana vive nelle grandi città, anche se rappresentano meno del 2% dei comuni italiani. Nelle realtà con meno di 50.000 abitanti sono presenti l’80% di tutti gli impianti sportivi non funzionanti”.

Per questo “il 90 % degli interventi proposti nel corso degli anni da Enti Pubblici e finanziati attraverso il Progetto Sport e Periferie sono destinati a questi piccoli comuni”. (Ansa).

