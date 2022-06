Spiaggia e fondali marini puliti, volontari al lavoro alla Marina di Civitavecchia

Civitavecchia – Domenica 12 giugno alle 9, presso la spiaggia della Marina (ritrovo: piazza Betlemme), si svolgerà la 1^ edizione della manifestazione “Spiaggia e fondali marini puliti”, organizzata da Fare Verde Gruppo di Civitavecchia unitamente al Centro Sub Nadir di Roma, con il patrocinio gratuito della città di Civitavecchia.

Partecipano all’evento ed effettueranno la pulizia della spiaggia insieme ai volontari di Fare Verde, l’associazione Pro Natura – Nucleo Operativo Ambientale di Civitavecchia e l’ Associazione amici della polizia penitenziaria di Civitavecchia.

Le operazioni subacquee di pulizia dei fondali antistanti la spiaggia della Marina saranno effettuate dagli operatori subacquei del Cs Nadir, della Fisa – Federazione Italiana Sport Acquatici – Roma e del Reparto Roma Asd – Centro Sportivo Funzionale di Roma.

Scopo della manifestazione, dichiarano congiuntamente il Presidente di Fare Verde, Paolo Giardini e il Presidente Cs Nadir, Alfredo Barborini: “E’ la pulizia dei fondali recuperando il sommerso e della spiaggia dai rifiuti naturali (alberi, rami, alghe ecc.), artificiali (pneumatici, materiali ferrosi, plastiche, bottiglie in vetro ecc.) e sensibilizzare la cittadinanza al corretto uso dello smaltimento”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Civitavecchia

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Civitavecchia, clicca su questo link