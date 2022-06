Svolta storica, agli Internazionali d’Italia del 2023 12 giorni di gare

Roma – Notizia storica per il tennis italiano. Al raggiungimento del traguardo dell’ottantesima edizione, gli Internazionali Bnl d’Italia di tennis diventeranno ancora più grandi e offriranno uno spettacolo ancor più intenso e ricco alle centinaia di migliaia di appassionati che, com’è avvenuto del resto in quella dei record conclusasi poche settimane fa, affolleranno il magnifico impianto situato nel Parco del Foro Italico.

Oggi, infatti, la Atp ha annunciato che quello di Roma sarà uno dei tre Atp Masters 1000 – gli altri sono quelli di Madrid e di Shanghai, con Montreal e Cincinnati che raggiungeranno questo status dopo altri due anni – che, dal 2023, vedrà allungare la sua durata da otto a dodici giorni e crescere il suo tabellone da 56 a 96 giocatori. Conseguentemente, il montepremi aumenterà in maniera graduale del 48% entro il 2025.

Per quanto riguarda il torneo femminile, sono in corso colloqui con la Wta per adeguarlo alla lunghezza e alla dimensione di quello maschile, in maniera analoga ai tornei dello stesso livello. L’Atp ha annunciato oggi anche il calendario del circuito del 2023: l’ottantesima edizione degli IBI si svolgerà dal 10 al 21 maggio prossimi. (Adnkronos)

