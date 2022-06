Acilia, riapre lo sportello di Aequa Roma: orari e come prendere appuntamento

Ostia – “È con grande soddisfazione che comunichiamo alla cittadinanza che un giorno alla settimana, su appuntamento, sarà di nuovo attivo lo sportello di Aequa Roma ad Acilia”. Ad annunciarlo è la Presidente della II commissione, Mirella Arcamone, che aggiunge: “La Commissione Politiche sociali e abitative Roma X Municipio, su proposta del consigliere Possanzini, ha avviato un’interlocuzione con la Direzione di Aequa Roma, rappresentando le esigenze di una fascia ampia di cittadini che ha rappresentato le proprie difficoltà ad utilizzare gli sportelli di via Ostiense”.

“Siamo contenti di aver trovato nella Direzione immediata disponibilità e attenzione, tale che da martedì 14 giugno riaprirà lo sportello di Aequa Roma ad Acilia, in piazza di Capelvenere. Per ora il servizio sarà aperto ogni martedì dalle 9 alle 16. (fino a 19 appuntamenti su prenotazione). Gli appuntamenti possono essere fissati dai cittadini direttamente sul portale (clicca qui) o chiamando il call center”, precisa la Presidente.

“Si è concordato, in un clima di proficua collaborazione, di monitorare eventuali altre esigenze e ogni dialogo possibile per il miglioramento ulteriore del servizio. Adesso è importante che tutti i cittadini, specialmente quelli più fragili ne abbiano notizia per poterne fruire”, conclude Arcamone.

