Previsioni meteo Italia

ULTIMI ROVESCI AL SUD, VENTI SOSTENUTI. Il fronte freddo giunto giovedì sul Mediterraneo centrale innescherà una circolazione di bassa pressione che si sposterà dal basso Adriatico verso la Grecia nella giornata di venerdì. Ne conseguirà un’altra giornata instabile sulle regioni meridionali con piogge e temporali inizialmente ancora forti, che andranno però gradualmente attenuandosi con il passare delle ore. Sul resto d’Italia si assisterà invece ad una maggior stabilizzazione del tempo, con il ritorno a condizioni più soleggiate per il rinforzo dell’anticiclone dall’Europa occidentale, destinato a consolidarsi nel weekend. Ecco nel dettaglio il tempo previsto per venerdì:

METEO VENERDI’. Ampie schiarite al Nord, sulle regioni tirreniche e in Sardegna, salvo addensamenti residui sulle coste friulane, venete e della Romagna, in diradamento entro sera. Tempo ancora instabile sulle regioni adriatiche centro-meridionali, sud peninsulare e Sicilia nordorientale con piogge e rovesci a tratti ancora temporaleschi, più frequenti ed intensi tra la notte e il mattino su Abruzzo e medio-alta Puglia. In giornata rovesci e temporali sulla Calabria, ma si attenuano i fenomeni sul medio Adriatico e in serata anche sul resto del Sud; faranno eccezione gli ultimi piovaschi che si attarderanno su Sicilia orientale, Calabria ionica e Salento.

Temperature in ripresa al Centro-Nord, in lieve ulteriore calo al Sud. Ventilazione tesa da nordovest con Maestrale fino a 80km/h su isole maggiori e basso Tirreno, venti settentrionali tesi sul medio-alto Adriatico. Venti forti venti da nordest anche sulle vallate toscane e sulle vette appenniniche. Possibili alcune mareggiate sulle coste occidentali sarde e della Sicilia, nonché su quelle del medio Adriatico. Per tutti i dettagli entra nella sezione Meteo Italia.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: l’alta pressione riprende gradualmente il passo sul Mediterraneo Centro-Occidentale; residui spunti piovosi tra notte e primo mattino sull’Appennino Umbro-Laziale, con tendenza a rapido miglioramento dal tardo mattino. Segue una giornata in prevalenza soleggiata ovunque, salvo residua variabilità diurna sul basso Lazio ma senza precipitazioni di rilievo. Temperature massime stabili o in lieve calo, valori comunque intorno alla media. Venti moderati-tesi da Nordest. Mare mosso.

Commento del previsore Lazio

Anticiclone che allenta temporaneamente la presa favorendo il transito di correnti più fresche di matrice atlantica; pertanto su Toscana, Umbria e Lazio. Ci attende un giovedì con instabilità anche diffusa specie sui settori pre-appenninici, sulla Toscana centro-orientale, sull’Umbria e su buona parte del Lazio; rovesci e temporali sparsi, localmente intensi tra Toscana ed Umbria accompagnati da locali grandinate e colpi di vento. Le temperature massime subiranno un temporaneo calo, torneremo difatti ad un normale clima estivo con caldo senza eccessi. Venti in rotazione da Nord-Nordest giovedì, moderati o a tratti tesi o forti. A seguire, noteremo un nuovo progressivo rinforzo dell’alta pressione (dall’11-12 giugno) con valori massimi nuovamente e diffusamente da piena estate tra weekend e nuova settimana. Seguite gli aggiornamenti sul sito.

