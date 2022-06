Anzio, per la Tari arriva una nuova piattaforma informatica

Anzio – E’ stato attivato in questi giorni, sul sito istituzionale www.comune.anzio.roma.it, il nuovo Portale Tari della Città di Anzio per la consultazione ed il pagamento della Tassa Rifiuti, che sostituisce il Cassetto Tributario. Al Portale si potrà accedere attraverso il sito istituzionale del Comune, con strumenti di identità digitale (SPID e CIE), nel rispetto della vigente normativa in materia di digitalizzazione. Pertanto il Cassetto Tributario non sarà più attivo e sarà sostituito integralmente.

Si comunica, inoltre, che in ossequio alla Delibera ARERA 444/2019, l’invio dell’avviso di pagamento, in formato elettronico a mezzo e.mail/PEC, può essere consentito solo previa adesione da parte del soggetto intestatario del documento di riscossione.

Pertanto, per continuare a ricevere la bolletta della Tari in formato elettronico, i cittadini interessati dovranno confermare l’indirizzo di posta elettronica, esprimendo la formale adesione al servizio, attraverso il seguente link https://portaletari.comune.anzio.roma.it/login . Vista l’emissione dei prossimi avvisi Tari 2022 in scadenza al 30/09/2022, si invitano i gentili contribuenti all’adesione in tempi brevi ai fini di una maggiore efficacia del servizio.

