Castello di Santa Severa: proseguono gli aperitivi musicali al tramonto con degustazioni guidate

Santa Marinella – Ormai è un appuntamento fisso, il venerdì e la domenica l’aperitivo musicale con degustazione guidata ai piedi della fortezza baciata dal mare che eccezionalmente resta aperta al pubblico fino alle 22.00. Dopo il successo dello scorso fine settimana, venerdì 10 e domenica 12 giugno proseguono gli aperitivi a partire dalle ore 18.00, del progetto Inclusion food.

Nei suggestivi spazi del Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito dalla società regionale LAZIOcrea con la collaborazione del Comune di Santa Marinella, l’aperitivo musicale sarà accompagnato dal concerto del Trio d’autore che interpreta la tradizione popolar folk in chiave moderna. Il trio composto da Max Romagnolo voce e tastiera, SteveJ chitarra e Nunzio Fanni percussioni con la loro travolgente energia interpretano le canzoni dei cantautori che hanno fatto la storia della musica italiana, Califano, Gaetano, De Andrè, passando per Mannarino e Capossela. Un aperitivo che darà di nuovo vita ai grandi classici, rivisti in chiave moderna.

Non mancherà la musica napoletana, romana e brani inediti. Il percorso enogastronomico sarà guidato da Michele Bonfitto di Cattive Compagnie che illustrerà i prodotti serviti al tavolo. Passione, ricerca e fantasia si trasformano in estetica ed equilibrio dei gusti con la proposta al pubblico di prodotti di eccellenza di alcuni dei più importanti marchi della Regione come “Natura in Campo”, “Eccellenze D’Etruria” e il “Biodistretto” dei Monti della Tolfa e Tarquinia. Gradita prenotazione Etica food – 3922190121 Cantieri Attivi -3913516810

Domenica 12 partire dalle 18.00 andrà in scena lo spettacolo musicale “Little Pier live”, a cura dell’Associazione culturale ZIP_ZONE una rappresentazione sonora e ludica per grandi e piccini, in cui Pier Cortese cantautore e musicista poliedrico, racconterà ai bambini, attraverso canzoni ed illustrazioni, storie che parlano di animali, di fantasia, di sentimenti , di natura e di ambiente.

Un progetto poetico che mira a sviluppare creatività e sensibilità nello spettatore che include brani in collaborazione con Niccolò Fabi, Simone Cristicchi, Gnut e Bianco. Ingresso libero.

Dalle 18 si ripete l’appuntamento con l’aperitivo musicale che propone la stessa degustazione di venerdì ma che avrà come intrattenimento il Dj set musicale a cura di “Arianna” dj classe 92, in un dj set di musica elettronica dalle vibrazioni avvolgenti e con influenze tropicali.

