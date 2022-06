Fiumicino, albero crolla in strada e sfonda il tetto di un’auto in transito: 60enne in ospedale

Fiumicino – Momenti di paura questa mattina a Fiumicino, più precisamente su viale Traiano, dove un albero è caduto in strada, colpendo un’auto in transito. L’albero, nell’impatto, ha sfondato il tettuccio della vettura e ferito il conducente, un uomo di 60 anni che stava rientrando a casa dal lavoro. Sul posto le forze dell’ordine e il personale sanitario dell’Ares 118 che hanno provveduto a trasportare il ferito all’ospedale Grassi di Ostia, dove è tuttora ricoverato con un trauma alla testa ma in condizioni non gravi.

