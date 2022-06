Golden Gala con terzo posto nell’alto, Tamberi: “Serata no, va accettato”

Roma – Non decolla Gianmarco Tamberi come vorrebbe sul saccone dell’alto al Golden Gala. Ma è comunque un prezioso terzo posto nel Meeting di Roma.

Fa 2,24, con bagno di folla e acclamazioni indimenticabili per il campione olimpico di Tokyo. A margine della gara dichiara: “È quella classica serata veramente no. Dal primo salto in riscaldamento non sono mai riuscito a trovare me stesso. Due settimane che non vedevo l’ora di scendere in pedana”.

Come riporta il sito ufficiale della Federazione Italiana Atletica Leggera, Gimbo prosegue: “Di gare ne ho fatte tante, ma non ho mai visto una curva del genere. Sembrava di essere in un altro mondo, fantastico. Purtroppo non ho potuto regalare loro la performance che volevo per me e per loro. Avevo un’aspettativa enorme. Non voglio fare considerazioni affrettate: spero non sia un problema fisico o tecnico. Un passo falso, che va accettato”.

(foto@Colombo/Fidal)

