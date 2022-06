Golden Gala, Fortunato magico nella marcia: prestazione mondiale stagionale nei 3000

Roma – Serata magica al Golden Gala per Francesco Fortunato. Il marciatore delle Fiamme Gialle si prende il primato del Meeting e sigla la migliore prestazione mondiale stagionale nei 3000 metri e sulla pista magica dello Stadio Olimpico.

Il record della competizione della Diamond League (oggi con questo nome) apparteneva a Giovanni De Benedictis che fece 11:08.76 a Bologna. Fortunato vince la gara e fa invece 10:57.77, a circa dieci secondi dal crono precedente: “Felice di questa prestazione, onestamente non pensavo di scendere sotto gli undici minuti nei 3000 su pista. Non toccavo questi ritmi da tempo”. Dichiara emozionato l’atleta azzurro a margine della gara, come riporta il sito ufficiale della Federazione Italiana Atletica Leggera.

Prosegue: “Mi piace marciare veloce, queste distanze mi gasano. E poi farlo qui all’Olimpico, è un’occasione che non potevo perdere e che ho sfruttato al meglio. Un’altra atmosfera rispetto alle nostre gare mattutine: gareggiare di sera, con un buon clima, con un pubblico che noi ci sogniamo è bellissimo. Si respira un’atletica di un altro livello”. I prossimi appuntamenti saranno di grande prestigio per Francesco. Lo attendono i Mondiali e poi gli Europei di atletica leggera. Dice: “Spero di avere un’altra occasione così. Ora penso a Mondiali ed Europei – sottolinea – andrò in montagna a prepararmi due settimane, voglio migliorare la mia posizione di Tokyo e farlo ai Mondiali nella 20 km”.

(foto@Colombo/Fidal)

