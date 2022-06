Pomezia, il sindaco Zuccalà: “L’appalto rifiuti? ‘Chiusura’ dopo l’estate, ma intanto spingiamo sulla differenziata”

Pomezia – La questione rifiuti tiene banco, ora più che mai, vista la sortita del sindaco Adriano Zuccalà contro l’ipotesi, voluta da Gualtieri, di realizzare un termovalorizzatore nella zona di Santa Palomba, proprio al confine con il suo territorio. Ma non sono solo le vicende esterne, ad attirare l’attenzione. C’è anche l’appalto per la raccolta rifiuti cittadina.

A che punto siamo, in un settore cruciale come questo?

“L’appalto sui rifiuti – risponde il sindaco Zuccalà, intervistato dal Faro online – è stato oggetto di una ripubblicazione diversi mesi fa. Le motivazioni sono state ben esposte, ma principalmente si trattava di aggiornamenti normativi e convenienza economica. Le procedure di gara sono ancora in corso e sono giunte ormai nella fase finale. La revisione che è stata fatta ha permesso di garantire una maggiore partecipazione”.

Cioè?

“Beh, la precedente gara aveva visto solo 3 partecipanti, stavolta sono arrivate offerte da 7 aziende diverse. In merito alla ripubblicazione dell’appalto dei rifiuti, ci tengo a ricordare che recentemente si è espresso anche il TAR del Lazio con una sentenza che conferma la correttezza del nostro operato. Il ricorso presentato è stato infatti dichiarato dai giudici improcedibile, inammissibile e infondato, andando a confermare che le valutazioni fatte dal Dirigente e dalla Giunta Comunale erano corrette e indirizzate verso l’interesse della collettività”.

Di quali cifre parliamo?

“Il capitolato d’appalto prevede un impegno complessivo di 71.703.737 euro per 8 anni di servizio”

A che punto siamo?

“Fin quando le procedure non saranno terminate, presumibilmente dopo l’estate, l’appalto attuale non subirà variazioni. Successivamente ci sarà una nuova gestione, graduale, che porterà degli indubbi vantaggi per l’utenza. Si passerà infatti a una tariffazione puntuale: in sostanza i cittadini pagheranno in base a quanto produrranno, a livello di rifiuti”.

E adesso?

“Adesso proseguiremo spediti verso l’80% di raccolta differenziata porta a porta, unica soluzione possibile per scongiurare l’ipotesi dell’inceneritore alle nostre porte”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Pomezia, clicca su questo link