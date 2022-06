Infernetto, incendio in viale di Castel Porziano

Ostia – Un incendio è esploso nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 10 giugno, all’Infernetto. A bruciare, un mucchio di sterpaglie all’incrocio fra viale di Castel Porziano e via del Canale della Lingua.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco con un’autobotte e la protezione civile The Angels. Il bilancio è di circa 2000 metri quadri di sterpaglie e canneto andati a fuoco, anche nei giardini di alcune abitazioni del quartiere.

Poco dopo, i volontari della protezione civile sono stati impegnati nello spegnimento di un altro incendio, questa volta all’incrocio fra via di Acilia e via Cristoforo Colombo.

Sempre nel primo pomeriggio di oggi, un’autovettura era andata a fuoco sul Grande raccordo anulare, all’altezza della via Ostiense, causando pesanti rallentamenti al traffico all’altezza di Vitinia.

Il Faro online –Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ostia e del X Municipio, clicca su questo link