Ladispoli, la Flavia Servizi assume 2 operai: ecco come fare domanda

Ladispoli – La Flavia Servizi rende noto che è stata pubblicata una manifestazione di interesse finalizzata alla assunzione urgente ed in via temporanea di 2 operai II Livello CCNL Gas – Aziende Municipalizzate con contratto di lavoro a tempo determinato di 60 giorni ed orario part – time, di supporto al Servizio Idrico integrato nel periodo estivo.

La domanda, corredata di tutti gli allegati, dovrà essere presentata entro il 14 giugno 2022 ed inviata tramite PEC alla Flavia Servizi S.r.l., all’indirizzo info@pec.flaviaservizi.it. Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione interesse assunzione a tempo determinato operaio generico CCNL GAS-ACQUA”1”.

Per visionare manifestazione d’interesse e modulo di domanda www.flaviaservizi.it

