Laurea e secondo posto al Golden Gala nell’asta: la magia di Roberta Bruni

Roma – Una delle migliori prestazioni azzurre di un Golden Gala da ricordare. Brava, bravissima Roberta Bruni (Carabinieri), che ha scritto la più bella performance in una gara di Diamond League, arrivando seconda a pari merito con la medagliata olimpica Holly Bradshaw (4,60) e superando la campionessa olimpica di Tokyo Katie Nageotte, riservandosi anche un tentativo al record italiano a 4,75 dopo due errori a 4,70.

In precedenza, due indecisioni a 4,50 ma gara ripresa con determinazione e splendido 4,60 al primo tentativo, nel giorno della laurea. Vince la statunitense Sandi Morris, 4,81 per la nuova world lead della specialista più in forma in queste settimane. Ottava l’altra azzurra in pedana, Elisa Molinarolo (Fiamme Oro), 4,40 e tre errori a 4,50. Come per la Bellò, il miglior piazzamento di un’azzurra in Diamond League, stavolta nel salto con l’asta.

Roberta Bruni: “Una giornata indimenticabile. Con la laurea, ho trovato la carica per stasera. Volevo divertirmi: ho partecipato a due Golden Gala e non era mai andata bene. Invece ho fatto il mio. Purtroppo i crampi non mi hanno aiutato, ecco perché ho mollato alla fine. Ci sono tanti altri appuntamenti, ora sotto con la fisioterapia. Prossime uscite? Parto per Innsbruck dove gareggerò sabato, Barletta e poi gli Assoluti a Rieti”. (fidal.it)

(foto@Fidal Lazio)

