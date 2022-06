Mondiale di karate, la Nazionale Fiam verso Belgrado: obiettivo medaglie

Roma – Parte oggi per una nuova avventura iridata la Nazionale di karate della Federazione Italiana Arti Marziali. Il Mondiale della World Karate Confederation si svolgerà a Belgrado dall’11 al 12 giugno e gli azzurri hanno fame di podi e di gloria.

Sono 12 i karateka che contenderanno le medaglie alle altre nazioni partecipanti.

Di seguito i convocati e la delegazione azzurra

Emma Monetti del dojo Oriente e Danza

Claudia Romanelli del dojo Renshi

Mattia Pasquini del dojo Havana

Samuele Catania del dojo Havana

Federico Mancini del dojo Mushin Eschilo 2

Giulia Cortesi del dojo Mushin Eschilo 2

Martina Giannini del dojo Renshi

Giuseppe Menolascina del dojo Renshi

Mario Ungredda del dojo renshi

Carlotta La Barbera del dojo LS Studio

Marco Schingaro del dojo Renshi

Gabriele Corneli del dojo Karate Frascati

Completano la spedizione:

– Massimo Di Luigi: Capo Delegazione;

– Paolo Gabbarini: Dirigente Federale;

– Luca Proietti – Edoardo Stacul – Silvestro Pastanella: Arbitro;

– Riccardo De Benedictis: Responsabile Tabelloni di Gara

– Marco Monnetti – Gianfranco Clarelli: Coach

(foto@Fiam-FederazioneItalianaArtiMarziali/Facebook)

