Nuoto paralimpico, l’Italia ai Mondiali per replicare Londra 2019

Madeira – Tutto pronto, in Portogallo, per l’inizio dei Campionati Mondiali di nuoto paralimpico. Dal 12 al 18 giugno, il Complexo de Piscinas Olimpicas do Funchal nell’Arcipelago di Madeira accoglierà gli oltre 500 gli atleti in rappresentanza di 61 Nazioni, per un totale di 174 eventi gara.

Questi i convocati: in ambito maschile ci saranno Alberto Amodeo (Polha Varese), Simone Barlaam (G.S. FF.OO./Polha Varese), Luigi Beggiato (G.S. Fiamme Gialle/Circolo Sportivo Guardia di Finanza), Francesco Bettella (G.S. FF.OO./Civitas Vitae Sport Education), Federico Bicelli (Polisportiva Bresciana no Frontiere), Francesco Bocciardo (G.S. FF.OO./Nuotatori Genovesi), Vincenzo Boni (G.S. FF.OO./Caravaggio Sporting Village), Simone Ciulli (G.S.Fiamme Azzurre/Circolo Canottieri Aniene), Antonio Fantin (G.S. FF.OO./SS Lazio nuoto), Emmanuele Marigliano (Centro Sportivo Portici), Riccardo Menciotti (Circolo Canottieri Aniene), Efrem Morelli (G.S. FF.OO./ Canottieri Baldesio), Federico Morlacchi (G.S.Fiamme Azzurre/Polha Varese), Stefano Raimondi (G.S.FF.OO./Verona Swimming Team).

Tra le donne, in gara Alessia Berra (Polha Varese), Monica Boggioni (G.S. FF.OO./ AICS Pavia Nuoto), Giulia Ghiretti (G.S. FF.OO./ Asd Ego Nuoto), Carlotta Gilli (G.S. FF.OO./Rari Nantes Torino), Xenia Francesca Palazzo (G.S.Fiamme Azzurre/Verona Swimming Team), Angela Procida (G.S. FF.OO./ Centro Sportivo Portici), Martina Rabbolini (Non vedenti Milano), Alessia Scortechini (Circolo Canottieri Aniene), Giulia Terzi (Polha Varese).

La squadra sarà guidata dal direttore tecnico Riccardo Vernole e dai Tecnici Nazionali Vincenzo Allocco, Federica Fornasiero, Matteo Poli, Enrico Testa, e Massimiliano Tosin e dal tecnico di società Micaela Biava.

L’Italia ai Mondiali di nuoto:

Malta 1994 (8 medaglie)

Christchurch 1998 (1 argento)

Mar del Plata 2002 (3 medaglie)

Durban 2006 (2 bronzi)

Eindhoven 2010 (2 ori, 2 argenti e 1 bronzo) 24^ nel medagliere generale

Montrèal 2013 (2 ori, 4 argenti, 3 bronzi) 15^ nel medagliere generale

Glasgow 2015 (3 ori, 6 argenti, 2 bronzi) 12^ nel medagliere generale

Città del Messico 2017 (20 ori, 10 argenti, 8 bronzi) 4^ nel medagliere generale

Londra 2019 ( 20 ori, 18 argenti, 12 bronzi) 1^ nel Medagliere

(foto@Bizzi-Cip)

