Palio dei Comuni al Golden Gala: è ancora trionfo del X Municipio

Roma – La tradizione che torna e colora l’Olimpico. Il Palio dei Comuni con oltre 2100 bambini delle scuole medie è stato un “veloce” e ricco antipasto della tappa italiana della Diamond League. Ha vinto la 12×2000 di Municipio X di Roma: gli ostiensi si sono imposti con 5:35.22. A premiarli, il campione olimpico dei 100 metri, Marcell Jacobs, che ha alzato la coppa insieme a loro e con loro è salito sul podio, emozionando ed emozionandosi.

In finale, oltre alla vincitrice, anche (in ordine di arrivo in finale) Perugia (5:35.69), Firenze (5:42.00), Terni (5:45.53), Castel Gandolfo 5:46.99, Rieti (5:47.13), Sellano (5:48.55), Orvieto (5:57.46), Latina (6:01.39).

Oltre due ore e mezza di staffette nel pomeriggio, mentre l’Olimpico andava riempiendosi per i grandi dell’atletica azzurra e mondiale. In tutto, per il Palio dei Comuni, in gara 2100 giovani per 13 batterie; ben 178 squadre da ogni angolo d’Italia: rappresentati, tra gli altri, pure alcuni capoluoghi di regione come Ancona, Aosta, Firenze, Napoli, Roma e Perugia.

Le staffette hanno visto impegnati 12 atleti per squadra (6 ragazzi e 6 ragazze), ognuno dei quali ha corso una frazione da 200 metri: un format estremamente adatto alla promozione dell’atletica, in una filosofia abbracciata anche dalla 4×400 mista inserita nel programma di Olimpiadi e Mondiali.

Le staffette laziali in gara: Albano Laziale, Scuola di Atletica dei Marmi, Nettuno, Scuola di Atletica Stella Polare, Cecchina, Colle del Sole, Vetralla, San Gordiano, Frascati, Scuola di Atletica Caracalla, Terracina, Civitavecchia, Tusculum, San Cesareo, Scuola Atletica Tor Tre Teste, Laurentina, Ostia, Priverno, Torrino, Lanuvio, Anzio, Genzano, Scuola di Atletica Paolo Rosi, Municipio V, Aprilia, Cecchignola, Municipio VII, Cerveteri, Municipio IX, Velletri, Lariano, Rieti, Formia, Municipio X, Sant’Eurosia, Castelporziano, Cittaducale, Castelgandolfo, Velester, Libertas, Rignano Flaminio, Fonte Nuova, Ciampino, Piccarello, Artemisio, Roccagorga, Ladispoli, Santa Lucia, Latina, Bruco, Pietro Mennea 19.72, Nascosa. (nota di Fidal Lazio)

