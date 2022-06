Referendum sulla Giustizia del 12 giugno: come si vota

Roma – Domenica 12 giugno tutti gli italiani sono chiamati a esprimersi sui referendum abrogativi. In tutto sono cinque i quesiti sul tema della Giustizia (clicca qui). A ogni elettore saranno consegnate 5 schede di 5 colori diversi (giallo, arancione, rosso, verde e grigio). Per votare, ricordando che si tratta di un referendum abrogativo, ogni cittadino dovrà apporre un segno sul SI se si desidera che la norma sottoposta a referendum sia abrogata, oppure apporre un segno sul NO se si desidera che la norma resti in vigore. Affinché i referendum siano validi deve essere raggiunta la maggioranza (50%+1): degli aventi diritto al voto e dei voti validamente espressi.

