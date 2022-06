Riserva naturale di Tor Caldara: Istituzioni al lavoro per ampliare l’area protetta

Anzio – La Città di Anzio e la Città Metropolitana di Roma Capitale hanno adottato il documento di indirizzo per l’ampliamento della Riserva Naturale di Tor Caldara, che è stato trasmesso alla Direzione Regionale Ambiente per essere adottato dal Consiglio Regionale del Lazio.

“Questa mattina – afferma il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis – è stata ultimata la procedura per l’ampliamento della Riserva di Tor Caldara, che passerà dagli attuali 44 ettari a circa 100 ettari, che includono tutta l’area di interesse paesaggistico ed archeologico della cosiddetta Vignarola. Si tratta di un positivo lavoro, tra l’Amministrazione Comunale, la Città Metropolitana ed il Comitato della Vignarola, ottimamente rappresentato dall’architetto Renzo Mastracci, che ringrazio per il grande impegno profuso”.

