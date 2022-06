Un monumento a Marta Bassino: Cuneo omaggia la sua sciatrice azzurra

Cuneo – Una campionessa eccezionale sugli sci con tanti successi ottenuti in giro per il mondo. Marta Bassino è una delle stelle della Nazionale Italiana e con il suo oro mondiale a Cortina nel parallelo slalom, i 21 podi in Coppa del Mondo e il suo Trofeo di Ghiaccio conquistato nel 2021 la portano nell’élite mondiale.

Per omaggiare un’azzurra piena di medaglie in bacheca con la voglia di fare ottimi risultati ancora e in previsione anche di Milano Cortina 2026, il Comune di Cuneo, sua città di origine, ha eretto un monumento a Borgo San Dalmazzo.

E’ stato inaugurato nella giornata di oggi e sorge nella rotonda stradale all’ingresso delle valli Gesso e Vermenagna, realizzato da Atl del Cuneese e Parco Alpi Marittime, di cui lei stessa è testimonial.

La sciatrice azzurra è anche testimonial dell’Aitf (Associazione Italiana Trapiantati di Fegato) e ha messo all’asta alcuni dei suoi cimeli sportivi per finanziare l’associazione. Proprio dalla serata di oggi, e per 7 giorni consecutivi, saranno su Ebay alcuni suoi gadget. Gli occhiali customizzati per le Olimpiadi Pechino 2022, il cappellino e la polo della Nazionale Italiana sci alpino, il casco da slalom gigante utilizzato nella Coppa del Mondo 2021/22, una tuta delle gare velocità (discesa libera e Super G) utilizzata nella stagione 2021/22 e un pettorale super combinata femminile Olimpiadi Pechino 2022. Tutti con suo speciale autografo.

(foto@fisi.org)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

i lfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.