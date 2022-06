Von der Leyen in Vaticano: col Papa parla di guerra in Ucraina, crisi alimentare e futuro dell’Ue

Città del Vaticano – Nella sua ultima tappa della visita romana, la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, si è recata in Vaticano per incontrare Papa Francesco. Tema principale dell’incontro la guerra in Ucraina, con una particolare attenzione “agli aspetti umanitari e alle conseguenze alimentari del protrarsi del conflitto”.

Al termine del colloquio, durato 20 minuti e svoltosi come di consuetudine a porte chiuse, il Pontefice le ha regalato una fusione in bronzo raffigurante due mani che si stringono, sullo sfondo del colonnato di San Pietro, con una donna con bambino e una nave di migranti e la scritta “Riempiamo le mani di altre mani”. Von der Leyen, da parte sua, ha regalato un volume sulla scuola Bauhaus e la foto di un progetto dedicato all`urbanistica: la presidente della commissione europea, infatti, a Roma ha presentato il festival della New European Bauhaus, di cui ha parlato anche alla Pontificia accademia delle scienze, testo a proporre un nuovo modello di sostenibilità ambientale per il settore delle costruzioni ispirato al movimento artistico della Bauhaus a inizio Novecento.

Come da prassi, la Presidente dell’esecutivo comunitario ha incontrato il Segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin e il “ministro degli Esteri” della Santa Sede, mons. Paul Richard Gallagher. Nel corso dei “cordiali colloqui ci si è soffermati – si legge in una nota diffusa dalla Sala Stampa della Santa Sede – sulle buone relazioni bilaterali e sul comune impegno ad adoperarsi per porre fine alla guerra in Ucraina, dedicando particolare attenzione agli aspetti umanitari e alle conseguenze alimentari del protrarsi del conflitto. Nel prosieguo della conversazione si è parlato delle conclusioni della Conferenza sul futuro dell`Europa e delle sue conseguenze sui futuri assetti dell’Unione”.

